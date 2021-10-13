АррІе скоротить виробництво iPhone 13 через глобальний дефіцит чіпів

Apple, ймовірно, доведеться скоротити свої виробничі плани на 2021 рік за випуску iPhone 13 на 10 мільйонів одиниць через тривалого дефіциту чіпів, повідомило у вівторок агентство Bloomberg.

Apple спочатку планувала провести 90 мільйонів одиниць свого новітнього смартфона в 4 кварталі 2021 року, але повідомила виробничим партнерам, що тепер націлена на меншу кількість, оскільки партнери по ланцюжку поставок Broadcom і Texas Instruments можуть виявитися не в змозі поставити досить компонентів для такої кількості пристроїв, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних у цьому питанні.

Apple не відповіла на прохання прокоментувати цю історію.

Брак чіпів вплинув на ланцюжки поставок по всьому світу, вдаривши по технологічній галузі, автовиробникам і іншим продуктам з технологічним оснащенням. Очікується, що в 2021 році він обійдеться компаніям в сотні мільярдів доларів, і, на думку експертів, може тривати ще два роки.

Хілларі Хоффауер, Бен Вінк і Енді Кірш з Insider недавно повідомили, що багато в чому дефіцит пов’язаний з торговою війною між США і Китаєм.