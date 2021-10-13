ГоловнаLifeStyleАррІе скоротить виробництво iPhone 13 через глобальний дефіцит чіпів
Допомога проекту

АррІе скоротить виробництво iPhone 13 через глобальний дефіцит чіпів

АррІе скоротить виробництво iPhone 13 через глобальний дефіцит чіпів
LifeStyleЕкономіка
Гліб Парфененко

Apple, ймовірно, доведеться скоротити свої виробничі плани на 2021 рік за випуску iPhone 13 на 10 мільйонів одиниць через тривалого дефіциту чіпів, повідомило у вівторок агентство Bloomberg.

Apple спочатку планувала провести 90 мільйонів одиниць свого новітнього смартфона в 4 кварталі 2021 року, але повідомила виробничим партнерам, що тепер націлена на меншу кількість, оскільки партнери по ланцюжку поставок Broadcom і Texas Instruments можуть виявитися не в змозі поставити досить компонентів для такої кількості пристроїв, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних у цьому питанні.

Apple не відповіла на прохання прокоментувати цю історію.

Брак чіпів вплинув на ланцюжки поставок по всьому світу, вдаривши по технологічній галузі, автовиробникам і іншим продуктам з технологічним оснащенням. Очікується, що в 2021 році він обійдеться компаніям в сотні мільярдів доларів, і, на думку експертів, може тривати ще два роки.

Хілларі Хоффауер, Бен Вінк і Енді Кірш з Insider недавно повідомили, що багато в чому дефіцит пов’язаний з торговою війною між США і Китаєм.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International