Арри сократит производство iPhone 13 через глобальный дефицит чипов

Apple, вероятно, придется сократить свои производственные планы на 2021 при выпуске iPhone 13 на 10 миллионов единиц за длительного дефицита чипов, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Apple изначально планировала провести 90 миллионов единиц своего нового смартфона в 4 квартале 2021, но сообщила производственным партнерам, что теперь нацелена на меньшее количество, поскольку партнеры по цепочке поставок Broadcom и Texas Instruments могут оказаться не в состоянии поставить достаточно компонентов для такого количества устройств, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, сведущих в этом вопросе.

Apple не ответила на просьбу прокомментировать эту историю.

Брак чипов повлиял на цепочки поставок по всему миру, ударив по технологической отрасли, автопроизводителям и другим продуктам с технологическим оснащением. Ожидается, что в 2021 году он обойдется компаниям в сотни миллиардов долларов, и, по мнению экспертов, может продолжаться еще два года.

Хиллари Хоффауер, Бен Винк и Энди Кирш с Insider недавно сообщили, что во многом дефицит связан с торговой войной между США и Китаем.