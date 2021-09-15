ВООЗ дозволила запровадити паспорти вакцинації для подорожей

Вимога паспортів вакцинації як умови подорожі в умовах дефіциту вакцин є дискримінаційною. Проте це може бути впроваджено з часом, сказав на прес-конференції у Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєсус.

“Ми не хочемо, щоб паспорти вакцинації використовувалися як умова для подорожей через відсутність рівномірного розподілу вакцин. Це було б засобом дискримінації і не допомогло б”, – сказав він.

За його словами, коли вакцини стануть доступними для всього світу, паспорт вакцинації може бути введений у майбутньому. ВООЗ вже працює з державами над створенням єдиної версії такого документа.