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ВОЗ разрешила введение паспортов вакцинации для путешествий

Глеб Парфененко
ВОЗ разрешила введение паспортов вакцинации для путешествий

Требование паспортов вакцинации как условия путешествия в условиях дефицита вакцин является дискриминационной. Однако это может быть введено со временем, сказал на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались как условие для путешествий из-за отсутствия равномерного распределения вакцин. Это было бы средством дискриминации и не помогло бы», — сказал он.

По его словам, когда вакцины станут доступными для всего мира, паспорт вакцинации может быть введен в будущем. ВОЗ уже работает с государствами над созданием единой версии такого документа.

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