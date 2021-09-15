ВОЗ разрешила введение паспортов вакцинации для путешествий

Требование паспортов вакцинации как условия путешествия в условиях дефицита вакцин является дискриминационной. Однако это может быть введено со временем, сказал на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались как условие для путешествий из-за отсутствия равномерного распределения вакцин. Это было бы средством дискриминации и не помогло бы», — сказал он.

По его словам, когда вакцины станут доступными для всего мира, паспорт вакцинации может быть введен в будущем. ВОЗ уже работает с государствами над созданием единой версии такого документа.