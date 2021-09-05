Жорстокі зіткнення в Чорногорії через нового митрополита Сербської церкви (Відео)

Запеклі зіткнення в Чорногорії через інтронізації намісника Сербської церкви. Сотні протестувальників перекрили ряд доріг і спорудили барикади.

Напруга виникла через церковну церемонію інтронізації митрополита Чорногорії Іоаникія і Примор’я в Цетінського монастиря.

Противники сербської церкви виступили проти інтронізації, вимагаючи виходу з патріархату з 2006 року, коли Чорногорія стала незалежною.

ЗМІ Чорногорії цитують неофіційну інформацію про те, що прем’єр-міністр і заступник прем’єр-міністра Чорногорії попросять сербського патріарха Порфирія перенести церемонію інтронізації з Цетіньє в Подгориці через небезпеку нещасних випадків.