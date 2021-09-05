Жесткие столкновения в Черногории из-за нового митрополита Сербской церкви (видео)

Ожесточенные столкновения в Черногории из-за интронизации наместника Сербской церкви. Сотни протестующих перекрыли ряд дорог и воздвигли баррикады.

Напряжение возникло из-за церковной церемонии интронизации митрополита Черногории Иоаники и Приморья в Цетинском монастыре.

Противники сербской церкви выступили против интронизации, требуя выхода из патриархата с 2006 года, когда Черногория стала независимой.

СМИ Черногории цитируют неофициальную информацию о том, что премьер-министр и заместитель премьер-министра Черногории попросят сербского патриарха Порфирия перенести церемонию интронизации с Цетинье в Подгорице из-за опасности несчастных случаев.