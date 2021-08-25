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COVID Travel NewsЧОРНОГОРІЯ

Чорногорія з 24 серпня змінила правила в’їзду для туристів з України

Євгеній Подольський

У зв’язку із різким погіршенням епідеміологічної ситуації в Чорногорії Міністерством охорони здоров’я Чорногорії запроваджені нові заходи проти поширення COVID19, повідомило Посольство України в Чорногорії.

Офіційно підтверджено, що зазначені заходи запроваджуються з 24 серпня. Обмеження не застосовуються дітям до 5 років.

В’їзд до Чорногорії буде дозволений громадянам Чорногорії та іноземцям лише за наявності одного з наступних чотирьох документів:

1. Підтвердження, що особа була повністю вакцинована або була вакцинована першою дозою вакцини проти COVID19.

Офіційно підтверджено, що вимог щодо самої вакцини, або дати проведення повної або першої дози вакцинації, Чорногорія не ставить.

2. Негативний ПЦР-тест не старше 72 годин;

3. Доказ того, що людина перехворіла на COVID19 (минуло не менше 14 днів і не більше 180 днів після позитивного ПЦР-тесту або швидкого тесту на антиген);

4. Негативний швидкий тест на антиген не старше 48 годин.

Також запроваджуються внутрішні обмеження в країні щодо можливості організації урочистих заходів, відвідування театрів, музеїв, галерей із наявності одного із вищезазначених документів. Заборонено присутність більше 50 осіб на відкритому громадському місці.

Зазначені заходи будуть чинними до 10 вересня.

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