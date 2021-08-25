Черногория с 24 августа изменила правила въезда для туристов из Украины

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Черногории Министерством здравоохранения Черногории введены новые меры против распространения COVID19, сообщило Посольство Украины в Черногории.

Официально подтверждено, что указанные меры вводятся с 24 августа. Ограничения не применяются детям до 5 лет.

Въезд в Черногорию будет разрешен гражданам Черногории и иностранцам только при наличии одного из следующих четырех документов:

1. Подтверждение, что лицо было полностью вакцинирован или был вакцинирован первой дозой вакцины против COVID19.

Официально подтверждено, что требований по самой вакцины, или даты проведения полной или первой дозы вакцинации, Черногория не ставит.

2. Негативное ПЦР-тест не старше 72 часов;

3. Доказательство того, что человек переболел COVID19 (прошло не менее 14 дней и не более 180 дней после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген)

4. Негативное быстрый тест на антиген не старше 48 часов.

Также вводятся внутренние ограничения в стране по возможности организации торжественных мероприятий, посещение театров, музеев, галерей из наличия одного из вышеупомянутых документов. Запрещено присутствие более 50 человек на открытом общественном месте.

Указанные меры будут действовать до 10 сентября.