Встановлено місцезнаходження втікача президента Афганістану

Президент Афганістану Ашраф Гані знаходиться в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, повідомляє афганське телебачення Kabul News з посиланням на ТАСС.

У неділю ввечері, за кілька годин до того, як таліби без бою увійшли в Кабул, Гані покинув країну.

Раніше та ж телекомпанія стверджувала, що він поїхав спочатку в Таджикистан, а потім в Оман. А згідно щоденній газеті «Хашт», Гані прилетів в Оман з Узбекистану. Офіційної інформації про місцезнаходження президента Афганістану немає. Сам він написав у Facebook, що вирішив піти на пенсію, щоб запобігти кровопролиттю.

Члени Ради з мирну передачу влади в Кабулі нібито пропонували Гані передати свої повноваження, але він відмовився.

Як повідомляє агентство Bloomberg в столиці Катару Досі, переговори про передачу влади талібам почалися за кілька тижнів до падіння Кабула, так що деякі представники попереднього афганського уряду можуть приєднатися до нових структур управління. Однак через втечу Гані ця схема втратила сенс.

Представник «Талібану» Забіулла Муджахід заявив, що рух проводить консультації з нової політичної системи Афганістану, включаючи главу Ради національного примирення.