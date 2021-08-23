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ЧЕХІЯ

Президент Чехії повідомив, що його прослуховують спецслужби

Гліб Парфененко
Президент Чехії повідомив, що його прослуховують спецслужби

Президент Чехії Мілош Земан звинуватив спецслужби країни в прослуховуванні телефонних розмов.

Земан також стверджує, що люди з його найближчого оточення прослуховувалися. «Коли я розмовляю по телефону з цими співробітниками, мене теж прослуховують», – цитує 76 -річного Земана слова Блиск.

За словами президента Чехії, прем’єр-міністр Андрій Бабіш пообіцяв йому, що прослуховування телефонних розмов припиниться, але воно тривало. Земан дізнався про прослуховування телефонних розмов від джерела BIS. BTA зазначає, що для прослуховування телефонних розмов цій службі необхідно дозвіл суду.

BIS не коментуватиме звинувачення президента, сказав представник служби.

Раніше повідомлялося про тісні контакти між радником президента Чехії та Росією. Відносини між Чехією і Російською Федерацією натягнуті. Під час поїздок до Москви згаданий чоловік зустрічався з керівництвом Держкорпорації «Росатом».

Прага звинувачує російських агентів у вибухах на чеському збройовому складі в 2014 році, в результаті яких загинули двоє людей. Кремль заперечує звинувачення. Кожна з двох країн вислала дипломатів інший в зв’язку з цією справою, нагадує BTA.

Джерело: BTA

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