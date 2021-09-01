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Обрано нового президента Естонії

Гліб Парфененко
Обрано нового президента Естонії
BGNES

У другому турі парламент Естонії обрав президентом директора національного музею країни, повідомляє Фраза Прес.

53-річний Алар Каріс – біолог за освітою, професор Тартуського університету, вчився в Великобританії, Німеччині і Нідерландах, але з 2013 по 2018 рік був також національним аудитором.

Він був єдиним кандидатом, висунутим правлячою коаліцією.

Йому потрібно було як мінімум 68 голосів – дві третини більшості в 101-місцевому парламенті.

Вчора в першому турі голосування Каріс підтримали 63 депутати, сьогодні – 72.

У своєму виступі в парламенті він поклявся бути «хорошим партнером всіх фракцій і політичних сил», поки він є президентом, що в Естонії в основному є церемоніальним становищем.

Його термін починається 11 жовтня, коли він змінить першу жінку-главу держави Керсти Калулайд.

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