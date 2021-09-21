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Президент Бразилії був змушений їсти на вулиці через відсутність вакцинації

Гліб Парфененко
Президент Бразилії був змушений їсти на вулиці через відсутність вакцинації

Президента Бразилії Жаїра Болсонаро не допустили до нью-йоркського ресторану через відсутність вакцинації проти COVID-19. Про це повідомляє агентство Reuters.

Глава держави прибув до США для участі у 76 -й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Щоб отримати доступ до будівлі організації, необов’язково підтверджувати вакцинацію, але в Нью-Йорку заборонено відвідувати заклади громадського харчування без сертифіката імунізації.

Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав світових лідерів, які приїжджають в місто, пройти вакцинацію перед візитом. З такою ж заявою виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Сімдесят шоста сесія Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй відкрилася 14 вересня. Головна подія сесії – тиждень високого рівня – пройде з 21 по 27 вересня.

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