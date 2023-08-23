Всі розділи
ГоловнаТуризмОдин з туристів розповів про популярне місто, де кількість жителів у шість...
ТуризмЧехія

Один з туристів розповів про популярне місто, де кількість жителів у шість разів менша, ніж кількість туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Один з туристів розповів про популярне місто, де кількість жителів у шість разів менша, ніж кількість туристів

Серед найвідоміших міст на планеті, мандрівник побував в одному з них і поділився своїм розчаруванням через натовп відвідувачів та численних туристичних груп, яких тут було вшестеро більше, ніж місцевих мешканців. Свій відгук він опублікував на платформі Reddit, назвавши це місто “середньовічним Діснейлендом” – аналогією до переповненості та туристичної атмосфери.

Прага, що входить до найпопулярніших місць у Європі, щорічно приваблює близько семи мільйонів туристів. Головним магнітом для відвідувачів є Старе місто, яке є історичним центром чеської столиці. Один із туристів, Робін Морріс, вирушив у це місто та поділився своїми враженнями на форумі.

“Влітку я був у Венеції, а у квітні – в Кіото, але ніде не було так багатолюдно, як у Празі у вересні. Натовпи туристів всюди, а магазини продають низькоякісні сувеніри. На головній площі зустрічають погані вуличні вистави, що не мають відношення до атмосфери Праги. Це більше схоже на казковий Діснейленд епохи середньовіччя, ніж на автентичне місто. Наш візит залишив багато бажати”, – поділився своєю думкою турист.

Дані Euromonitor показують, що кількість відвідувачів Праги перевищує населення міста у шість разів, хоча це значення менше, ніж у деяких інших популярних європейських столицях. Тим не менш, для деяких туристів масове скупчення відвідувачів все одно впливає на їхні враження від міста.

“Мені здається, нам трохи не пощастило, тому що ми потрапили до Праги на великодні вихідні, і скрізь було переповнено, особливо біля астрономічного годинника. Навіть з пошуком ресторанів були проблеми, і зрештою ми пообідали в підозрілому місці. Місто, безумовно, красивий, але через натовп людей я не зміг насолодитися ним на повну. Я хотів би повернутися сюди в більш спокійну пору року”, – поділився інший користувач Reddit про свій досвід.

Сезон високого попиту на відвідування Праги зазвичай припадає на період із червня по серпень, коли погода найтепліша, а в більшості європейських країн йдуть літні канікули. Незважаючи на спокійніший грудневий період, зима також приваблює відвідувачів через різдвяні ярмарки. Мінімальна кількість туристів у Празі, як правило, припадає на лютий, березень та листопад.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Складено рейтинг найінстаграмніших міст світу у 2023 році

Велика Британія
Багато людей шукають місце для подорожі не тільки для...

Названі найкращі різдвяні ярмарки Європи цього року

Бельгія
Різдвяні ярмарки в Європі — це традиційні прикраси дерев'яні...

10 найкращих оперних театрів Європи

Австрія
Що приваблює в Європі любителів мистецтва? Численні сучасні виставки...

Названі найкращі європейські міста для культурного відпочинку

Туризм
Експерти склали рейтинг найбільш "культурних" міст Європи. Для цього...

13 речей, які потрібно знати перед поїздкою до Праги

Туризм
Прага – місто, яке вміє дивувати. Прогуляйтеся її красивим...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму