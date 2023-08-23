Один з туристів розповів про популярне місто, де кількість жителів у шість разів менша, ніж кількість туристів

Серед найвідоміших міст на планеті, мандрівник побував в одному з них і поділився своїм розчаруванням через натовп відвідувачів та численних туристичних груп, яких тут було вшестеро більше, ніж місцевих мешканців. Свій відгук він опублікував на платформі Reddit, назвавши це місто “середньовічним Діснейлендом” – аналогією до переповненості та туристичної атмосфери.

Прага, що входить до найпопулярніших місць у Європі, щорічно приваблює близько семи мільйонів туристів. Головним магнітом для відвідувачів є Старе місто, яке є історичним центром чеської столиці. Один із туристів, Робін Морріс, вирушив у це місто та поділився своїми враженнями на форумі.

“Влітку я був у Венеції, а у квітні – в Кіото, але ніде не було так багатолюдно, як у Празі у вересні. Натовпи туристів всюди, а магазини продають низькоякісні сувеніри. На головній площі зустрічають погані вуличні вистави, що не мають відношення до атмосфери Праги. Це більше схоже на казковий Діснейленд епохи середньовіччя, ніж на автентичне місто. Наш візит залишив багато бажати”, – поділився своєю думкою турист.

Дані Euromonitor показують, що кількість відвідувачів Праги перевищує населення міста у шість разів, хоча це значення менше, ніж у деяких інших популярних європейських столицях. Тим не менш, для деяких туристів масове скупчення відвідувачів все одно впливає на їхні враження від міста.

“Мені здається, нам трохи не пощастило, тому що ми потрапили до Праги на великодні вихідні, і скрізь було переповнено, особливо біля астрономічного годинника. Навіть з пошуком ресторанів були проблеми, і зрештою ми пообідали в підозрілому місці. Місто, безумовно, красивий, але через натовп людей я не зміг насолодитися ним на повну. Я хотів би повернутися сюди в більш спокійну пору року”, – поділився інший користувач Reddit про свій досвід.

Сезон високого попиту на відвідування Праги зазвичай припадає на період із червня по серпень, коли погода найтепліша, а в більшості європейських країн йдуть літні канікули. Незважаючи на спокійніший грудневий період, зима також приваблює відвідувачів через різдвяні ярмарки. Мінімальна кількість туристів у Празі, як правило, припадає на лютий, березень та листопад.