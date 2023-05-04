У Бразилії 65-річний мер одружився з 16-річною і призначив тещу міністром туризму

У Бразилії 65-річний мер міста одружився з 16-річною дівчиною і працевлаштував її матір в адміністрації. Сталося все у місті Араукарія, що на півдні країни.

Невідомо, що більше напружило місцеву громадськість – 50-річна різниця у віці чи швидкий прихід матері обраниці мера на посаду міністра культури та туризму місцевого муніципалітету. Так чи інакше, у ЗМІ та серед мешканців розгорілася дискусія, а розслідуванням справи зайнялася прокуратура.

Повідомляється, що до цього жінка була чиновником у Міністерстві освіти, але зі значно нижчою зарплатою та меншим впливом.

У мерії виступили із заявою, що призначення було “розсудом голови виконавчої влади, який вважає, що чиновник відповідає необхідним умовам для виконання посади”.

“Мер Аракаурії Хіссам Хусейн Дехайні одружився з Кауаною Роде Дехайні через чотири дні після того, як їй виповнилося 16 років. Мер, який був одружений шість разів, за кілька днів до церемонії призначив її мати, Марілен Роде, міністром культури і туризму міста”, – повідомляє Daily Mail.

Після того піднявся скандал і прокуратура штату Парана оголосила, що вивчає питання про те, чи використовував мер свій вплив як державний чиновник для найму членів сім’ї на державні посади. На період слідства Марілен Роде була усунена з посади.