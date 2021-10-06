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БОЛГАРІЯ

Зростання цін на продукти харчування повністю нівелював зростання зарплат в Болгарії

Гліб Парфененко
Зростання цін на продукти харчування повністю нівелював зростання зарплат в Болгарії

Зростання цін на продукти харчування повністю нівелював зростання середньої заробітної плати в минулому році, повідомляє «Телеграф» на підставі даних Державної комісії з товарних бірж і ринків та інформації Національного інституту страхування Болгарії.

За їхніми даними, середня заробітна плата по країні в кінці липня цього року становила 1148 левів (586.97 євро), а роком раніше – 1058 левів (541.23 євро), що на 8,5% більше. А по оптовій торгівлі продовольчими товарами зростання цін склало 8,4%.

Виходить, в середньому зарплата за рік стала вище, але і ціни на продукти харчування в середньому також за рік збільшилися на стільки ж.

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