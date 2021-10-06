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БОЛГАРИЯ

Рост цен на продукты питания полностью нивелировал рост зарплат в Болгарии

Глеб Парфененко
Рост цен на продукты питания полностью нивелировал рост зарплат в Болгарии

Рост цен на продукты питания полностью нивелировал рост средней заработной платы в прошлом году, сообщает «Телеграф» на основании данных Государственной комиссии по товарным биржам и рынков и информации Национального института страхования Болгарии.

По их данным, средняя заработная плата по стране в конце июля этого года составила 1148 левов (586.97 евро), а годом ранее — 1058 левов (541.23 евро), что на 8,5% больше. А по торговле продовольственными товарами рост цен составил 8,4%.

Получается, в среднем зарплата за год стала выше, но и цены на продукты питания в среднем также за год увеличились на столько же.

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