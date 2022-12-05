Нідерланди виступають проти вступу Болгарії до Шенгену

Як пише газета De Telegraaf, Нідерланди перешкоджають вступу Болгарії до Шенгенської зони.

Влада Нідерландів назвала низку умов, яким, на їхню думку, Болгарія досі не задовольняє. При цьому Нідерланди не проти прийняття до Шенгену Румунії та Хорватії.

Раніше Єврокомісія закликала Раду ЄС ухвалити рішення про ухвалення Болгарії, Румунії та Хорватії до зони Шенгену. На думку єврокомісарів, ці країни виконали всі умови для приєднання до безвізової зони.

Раніше Австрія заявила, що не підтримає приєднання до Шенгенської зони Болгарії та Румунії. Кандидатура Хорватії країн-членів Шенгену суперечок не викликає.

Раніше ми писали, Амстердам може переглянути свої підходи до відпочинку туристів