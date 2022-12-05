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НідерландиТуризм

Амстердам може переглянути свої підходи до відпочинку туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи в Амстердамі можуть залишитися без дорослих розваг

Амстердам може переглянути свої підходи до відпочинку туристів. Мешканці пропонують припинити продаж канабісу у вихідні, заборонити роботу кавошопів та скоротити час роботи барів та жриць кохання. Куріння та вживання алкоголю можуть оголосити поза законом у деяких частинах міста. Усі ці пропозиції буде розглянуто на засіданні міської ради Амстердама 21 грудня.

За світлом червоних ліхтарів багато хто забуває, що Амстердам довгий час приваблював туристів як екскурсійний центр. Багато сюди їхали за пам’ятками, неповторною архітектурою чи хоча б за прогулянкою по місцевих каналах.

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