Названо три чарівні зимові напрямки для туристів у Європі, які дивують приємними цінами

Туристам, які побоюються завищених цін та надмірних натовпів на популярних зимових напрямках у Європі на кшталт Швейцарії чи Австрії, пропонують звернути увагу на три альтернативні напрямки на континенті, які не тільки такі ж чудові, а й дуже бюджетні.

Як пише Travel Off Path, після того, як кордони Європи знову повністю відкрилися після спалаху пандемії коронавірусу, попит на відпочинок у регіоні продовжує зростати в геометричній прогресії, що призводить до збільшення вартості перельотів та проживання по всьому континенту.

Тим не менш, є кілька місць, де відвідувачі можуть бути захищені від згубних наслідків інфляції та де туризм тільки почав зростати.

Топ-3 мальовничі міста Європи з приємними цінами

1. Сібіу, Румунія. Це невелике мальовниче містечко в самому серці Трансільванії майже з тисячолітньою історією, недалеко від популярних туристичних місць Брашов та Клуж-Напока, оповите містикою та неймовірно доступне за європейськими стандартами. У середньому місячне перебування тут коштуватиме близько 500 доларів США без урахування орендної плати.

На туристів тут чекають неймовірної краси вулички з різнокольоровими будиночками, відмінною рисою яких є віконця на дахах у формі очей, а також безліч міських легенд та затишні ресторани.

2. Банско, Болгарія. Це провідний гірськолижний курорт країни, оточений засніженими горами Пірін, який ідеально підійде для тих, хто хоче заощадити та одночасно отримати доступ до якісних послуг без стягнення високих комісій. Кочівники, які особливо облюбували цю місцевість цієї зими, можуть прожити в Банську лише за 745 доларів США на місяць.

Окрім гірськолижного відпочинку, туристи тут зможуть вирушити на екскурсії до довколишніх міст або поніжитися в СПА на мінеральних джерелах.

3. Таллінн, Естонія. Столиця самої східної балтійської країни не отримує і половини того визнання, на яке вона насправді заслуговує. У цій компактній середньовічній перлині достатньо визначних пам’яток, щоб зайняти туристів на кілька днів, а коли йде сніг – легко можна відчути себе ніби у зимовій казці.

Місто, історичний центр якого вважають одним із найбільш збережених у Європі з часів Середньовіччя, відоме складним лабіринтом мощених вулиць, оточених оборонними вежами та заповненими антикварними магазинами та кам’яними тавернами, що стояли тут століттями.

Як повідомляв DIP, раніше експерти назвали недооцінені туристичні місця Європи у 2022 році, на які обов’язково варто приділити увагу у майбутньому.

Також були визначені переповнені туристами напрямки, яких навпаки краще уникати.