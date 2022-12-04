Названі найкращі різдвяні ярмарки Європи цього року

Різдвяні ярмарки в Європі — це традиційні прикраси дерев’яні будиночки з прилавками, смачна їжа та глінтвейн, одним словом, ідеальне місце для туристів цього святкового сезону.

Різдвяні ярмарки проходять по всій Європі, від маленьких містечок до центральних площ європейських столиць. Деякі їх особливо популярні в користувачів соціальних мереж.

Кольмар, Франція

Ярмарок у Кольмарі цього року офіційно відкрився 24 листопада і триватиме до 29 грудня.

У Кольмарі панує атмосфера Старого міста, і гості почуваються як у казці. Центр міста сповнений унікальних творів архітектури, красу яких наголошує на спеціально розробленому освітленні.

Прага, Чехія

Цього року Різдвяні ярмарки у столиці Чеської Республіки відкрито з 26 листопада до 26 січня. Ярмарок у Празі — найбільший у країні. Відвідувачів пригощають глінтвейном, традиційним чеським різдвяним печивом, імбирними пряниками, каштанами та різними видами м’ясних закусок.

Головні різдвяні гуляння у Празі проходять у самому центрі міста – на Староміській площі, а також на Вацлавській площі. Невеликі ринки відкриваються й інших місцях.

Окрім їжі, відвідувачі можуть придбати місцеві вироби ручної роботи, ювелірні вироби, дерев’яні іграшки, а також ляльок, одягнених у традиційний одяг.

Страсбург, Франція

Різдвяний ринок Страсбурга традиційно входить до десятки найкращих ринків, які обов’язково варто відвідати під час зимових канікул.

Він один із найбільших і найкрасивіших у Європі — тут понад 300 будиночків, що світяться, справжнє дерево висотою 30 метрів, готелі з плюшевими ведмедиками, освітлений собор Паризької Богоматері, ангели вздовж вулиць і море гарячого глінтвейну.

Прилавки на цьому ринку відкриті щодня протягом місяця — з 24 листопада по 24 грудня.

Найстаріший різдвяний ярмарок Європи вперше відбувся в Страсбурзі в 1570 році, і з того часу місто продовжує свою традицію, залишаючись одним із найкращих місць для відвідин у різдвяний період.

Таллінн, Естонія

Різдвяний ярмарок у Таллінні відкрито з 25 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року. Цей ринок був визнаний найкрасивішим різдвяним європейським ринком три роки тому і зараз є одним із найвідвідуваніших на континенті.

Різдвяні гуляння в Таллінні проходять в історичному місці, оточеному старовинними будинками, і мають давню традицію.

Підраховано, що щороку близько півмільйона відвідувачів приїжджають до Таллінна під час зимових канікул. Цього року окрасою ярмарку обрано «серце».

Як і на інших різдвяних ярмарках, відвідувачі зможуть скуштувати різноманітні страви, придбати вироби ручної роботи та провести незабутній час.

Будапешт, Угорщина

Різдвяний ринок Будапешта вже відчинив свої двері перед базилікою Святого Стефана 18 листопада і залишиться відкритим до 1 січня 2023 року.

Протягом двох років — у 2020 та 2022 роках — Різдвяний ярмарок Будапешта визнавався найкрасивішим у Європі.

На туристів чекає світлове шоу, різні музичні вистави, 12-метрова ялинка та ковзанка.

Брюгге, Бельгія

Різдвяний ярмарок у Брюгзі відкритий з 25 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року, і протягом цього часу кожен зможе поринути у чудову атмосферу. Центральне місце для заходу в Брюгзі цього року буде розташоване на Маркт та площі Симона Стевіна, і десятки кіосків запропонують гостям різноманітні продукти харчування та напої.

З інших різдвяних ярмарків у Європі відзначимо Базель (Швейцарія), Мец (Франція), Відень (Австрія), Трір (Німеччина), Брюссель (Бельгія) та Едінбург (Шотландія).