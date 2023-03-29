Складено рейтинг найдорожчого та найдешевшого громадського транспорту у великих містах світу

Команда міжнародного сервісу Picodi.com провела дослідження цін на квитки у громадському транспорті у 45 великих містах світу, а потім зіставила ці витрати із середньою зарплатою їх мешканців. Що вийшло – розповідаємо у нашому матеріалі.

Експерти вивчали вартість різних варіантів проїзду громадським міським транспортом. Зокрема, розглянули витрати, пов’язані з купівлею разових проїзних квитків та проїзних на місяць без обмежень.

Міста, де громадський транспорт безкоштовний

У трьох із 45 досліджуваних міст можна використовувати громадський транспорт безкоштовно. Це Люксембург, столиця Естонії – Таллінн та столиця Мальти – Валлетта.

Люксембург з лютого 2020 року став першою країною та містом із безкоштовним громадським транспортом для всіх – і для мешканців, і для гостей. Це коштує бюджету приблизно 41 млн євро на рік.

У Таллінні оплату проїзду у громадському транспорті було скасовано ще у 2013 році, проте цей захід поширюється, як і у Валлетті, лише на місцевих жителів.

Міста з дорогими проїздами

Найвищі ціни на разові проїзні відзначені у Лондоні (5,19 доларів), Цюріху (4,75 долара) та Осло (3,91 долара). Найдорожчі місячні квитки продаються у Лондоні (271 долар), Дубліні (166 доларів) та Нью-Йорку (127 доларів).

Співвідношення: Вартість проїзду – зарплата

Порівнюючи вартість безлімітного проїзного на місяць із зарплатою городян, дослідники дійшли висновку, що у найменш вигідному становищі перебувають жителі Сан-Паулу, де вартість проїзного на місяць на всі види громадського транспорту становить до 14,3% середньої зарплати.

На другому місці – Стамбул (місячний проїзний коштує 7,5% від зарплати), на третьому – Лондон (7,4%).