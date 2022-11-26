Названі найбільш переповнені туристами напрямки: куди краще не їхати 2023 року

Туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, які варто уникати 2023 року.

Як пише The Independent, до списку потрапили Барселона, Париж і Дубровник як “постраждалі культурні точки”, а Венеція та Амальфітанське узбережжя увійшли до списку двох районів Італії, що найбільш відвідувані туристами.

Британський Корнуолл також потрапив до “чорного” списку 2023 року через масовий приплив туристів щоліта, що останніми роками створює навантаження на місцевих жителів, дороги та навколишнє середовище.

“Інфраструктури просто не існує, щоб підтримувати таку кількість відвідувачів, що робить життя місцевих жителів, м’яко кажучи, неприємним у пік сезону. Вузькі провулки, що ведуть до доріг, і обмежена кількість місць для паркування в деяких з найпопулярніших місць в окрузі в сукупності створюють пробки , забруднення та сміття”, – розповів один із постійних відвідувачів регіону.

Список враховує кілька показників: від кількості туристів, які втручаються в місцеве життя та природу, до водних криз, перевантаженої інфраструктури, яка не може впоратися з відвідувачами, та ризику забруднення транспортом (нині на подорожі припадає близько 8 відсотків глобальних викидів парникових газів). Також відзначається надмірне споживання води у готелях.

Берегова лінія Франції, що страждає від ерозій – навколо Етрети, Нормандії та марсельського національного парку Каланки – також відзначена як небажана до відвідування, у той час як на озері Тахо у Каліфорнії, як повідомляється, спостерігалася притока міських жителів, що переселилися туди, що викликало “забиті тропи”. та пляжі”.

Антарктичний півострів – ще одна несподівана поява у списку тих, хто постраждав від овертуризму.

“На папері кількість туристів не виглядає такою вже великою, і вони обмежені різними договорами, що захищають Антарктиду. Але ці туристичні групи зосереджені в одній частині Антарктиди: на Антарктичному півострові, який пережив одне з найшвидших потеплінь і різке скорочення дикої природи в історії” – кажуть редактори списку.

Як зазначають автори рейтингу, туризм є основним двигуном економіки більшості островів та країн, що розвиваються. Незважаючи на те, що це приносить співтовариствам широкий спектр переваг, воно також створює проблеми, які без належного управління ресурсами та свідомості мандрівників можуть ускладнити проблеми регіону.

Вони також зазначають, що список цього року не є бойкотом чи забороною, а радше закликом до мандрівників мудро обмірковувати свій вибір.

Найбільш переповнені туристами напрямки у світі

Берегова лінія Франції Озеро Тахо, Каліфорнія Антарктида Які страждають культурні точки: Барселона, Париж і Дубровник Венеція та узбережжя Амальфі Корнуолл, Великобританія Амстердам, Нідерланди Таїланд (Майя Бей, Ко Тао) Мауї, Гаваї Американський Захід (озера Пауелл і Мід, Арізона, Невада, Каліфорнія, Юта)

Як повідомляв DIP, раніше популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet назвав місця у всьому світі, які варто відвідати у 2023 році.