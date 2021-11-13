Туреччина наказала авіакомпаніям припинити продаж квитків до Білорусі мігрантам з Іраку, Сирії та Ємену

Громадяни Іраку, Сирії та Ємену, які бажають потрапити до Білорусі з аеропортів Туреччини, не зможуть цього зробити, оскільки Управління цивільної авіації Туреччини припиняє продаж авіаквитків на ці території після того, як цей маршрут став відвідуваним мігрантами та біженцями у спробі потрапити до країн Європейського союзу.

Останнім часом багато лідерів країн Європейського союзу закликали авіакомпанії не привозити до столиці Білорусі більше людей з Близького Сходу, щоб запобігти новій міграційній кризі в ЄС.

Така ситуація змусила Управління цивільної авіації Туреччини заморозити продаж квитків до подальшого повідомлення.

В останні місяці великій кількості мігрантів і біженців вдалося потрапити до країн ЄС, незаконно перетинаючи кордони Польщі, Литви та Латвії, незважаючи на те, що багатьом з них було заборонено в’їзд.

В даний час велика кількість людей застрягла на польсько-білоруському кордоні, опинившись у складних умовах.

Гуманітарні організації звинувачують владу Польщі в порушенні міжнародного права на притулок, оскільки вони виштовхують людей назад до Білорусі замість того, щоб ухвалити їхні заяви про надання захисту. З іншого боку, влада Польщі стверджує, що їхні дії законні.

Під час пленарних дебатів, що відбулися в середу, 10 листопада, члени Парламенту ЄС наголосили, що Євросоюз має виступити єдиним фронтом щодо білоруського режиму, вважаючи такий режим нелюдською інструменталізацією мігрантів.

Лідери ЄС раніше звинуватили білоруського президента Олександра Лукашенка у тому, що він є причиною розладу у блоці. Коментарі лідерів ЄС пролунали після напливу мігрантів, що спостерігається у Польщі.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн нещодавно закликала лідерів ЄС схвалити розширені санкції для Білорусі та авіакомпаній третіх країн.

Напруженість між ЄС та Білоруссю зросла після того, як Лукашенко змусив пасажирський літак відхилитися від курсу та приземлитися, щоб заарештувати журналіста Романа Протасевича.

Через посадку рейсу Ryanair Білорусь також зіткнулася з санкціями, які останнім часом влада Європейського союзу закликала розширити. Однак у четвер Лукашенко попередив, що нові санкції будуть зустрінуті заходами у відповідь, включаючи припинення транзиту природного газу до Європи.