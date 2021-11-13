Турция приказала авиакомпаниям прекратить продажу билетов в Беларусь мигрантам из Ирака, Сирии и Йемена

Граждане Ирака, Сирии и Йемена, желающие попасть в Беларусь из аэропортов Турции, не смогут этого сделать, поскольку Управление гражданской авиации Турции прекращает продажу авиабилетов на эти территории после того, как этот маршрут стал посещаемым мигрантами и беженцами в попытке попасть в страны Европейского союза. .

В последнее время многие лидеры стран Европейского союза призвали авиакомпании не привозить в столицу Беларуси больше людей с Ближнего Востока, чтобы предотвратить новый миграционный кризис в ЕС.

Такая ситуация заставила Управление гражданской авиации Турции заморозить продажу билетов до последующего сообщения.

В последние месяцы большому количеству мигрантов и беженцев удалось попасть в страны ЕС, незаконно пересекая границы Польши, Литвы и Латвии, несмотря на то, что многим из них был запрещен въезд.

В настоящее время большое количество людей застряло на польско-белорусской границе, оказавшись в сложных условиях.

Гуманитарные организации обвиняют власти Польши в нарушении международного права на убежище, поскольку они выталкивают людей обратно в Беларусь вместо того, чтобы принять их заявления о предоставлении защиты. С другой стороны, власти Польши утверждают, что их действия законны.

В ходе пленарных дебатов, состоявшихся в среду, 10 ноября, члены Парламента ЕС подчеркнули, что Евросоюз должен выступить единым фронтом в отношении белорусского режима, считая такой режим бесчеловечной инструментализацией мигрантов.

Лидеры ЕС ранее обвинили белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он является причиной разлада в блоке. Комментарии лидеров ЕС прозвучали после наблюдающегося в Польше наплыва мигрантов.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно призвала лидеров ЕС одобрить расширенные санкции для Беларуси и авиакомпаний третьих стран.

Напряженность между ЕС и Белоруссией возросла после того, как Лукашенко заставил пассажирский самолет отклониться от курса и приземлиться, чтобы арестовать журналиста Романа Протасевича.

Из-за посадки рейса Ryanair Беларусь также столкнулась с санкциями, которые в последнее время власти Европейского союза призвали расширить. Однако в четверг Лукашенко предупредил, что новые санкции будут встречены ответными мерами, включая прекращение транзита природного газа в Европу.