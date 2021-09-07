Величезне сміттєзвалище на 10 км. Залишки повені все ще лежать в Бельгії

Через більш як півтора місяця після повені, що обрушилася на Бельгію, на сході країни все ще існує 10-кілометрове звалище. Воно створене на закритій кілька років тому трасі недалеко від Льєжа, що викликає невдоволення місцевих жителів.

Бельгійські ЗМІ повідомляють, що в цілому майже 90 000 тон предметів, пошкоджених повінню, були викинуті на звалище уздовж 10-кілометрової ділянки дороги.

The @UNEP Brussels team joined @CroixRougeBE in a coordinated action to clean up post-flood trash in Liège. The latest #IPCCReport links human-driven #climatechange to weather extremes. We stand in solidarity with #Europe & urge everyone to join recovery & resilience efforts! pic.twitter.com/pmXNUJVKm5 — UN Environment Programme Europe (@UNEP_Europe) September 2, 2021

Минуло півтора місяці, а сміття все ще там, в тому числі 10 000 тонн електроніки і 50 000 автомобілів, затоплених повінню.

Влада Валлонії заявляють, що більше половини відходів можна переробляти. Але очищення звалища може зайняти до червня наступного року, і жителі довколишніх муніципалітетів вже скаржаться на сморід. Вони побоюються, що коли в наступному році потеплішає, стане ще гірше.