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БЕЛЬГІЯ

Величезне сміттєзвалище на 10 км. Залишки повені все ще лежать в Бельгії

Євгеній Подольський
Bourguet Philippe / BePress / ABACA / PAP

Через більш як півтора місяця після повені, що обрушилася на Бельгію, на сході країни все ще існує 10-кілометрове звалище. Воно створене на закритій кілька років тому трасі недалеко від Льєжа, що викликає невдоволення місцевих жителів.

Бельгійські ЗМІ повідомляють, що в цілому майже 90 000 тон предметів, пошкоджених повінню, були викинуті на звалище уздовж 10-кілометрової ділянки дороги.

Минуло півтора місяці, а сміття все ще там, в тому числі 10 000 тонн електроніки і 50 000 автомобілів, затоплених повінню.

Влада Валлонії заявляють, що більше половини відходів можна переробляти. Але очищення звалища може зайняти до червня наступного року, і жителі довколишніх муніципалітетів вже скаржаться на сморід. Вони побоюються, що коли в наступному році потеплішає, стане ще гірше.

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