Величезне сміттєзвалище на 10 км. Залишки повені все ще лежать в Бельгії

Через більш як півтора місяця після повені, що обрушилася на Бельгію, на сході країни все ще існує 10-кілометрове звалище. Воно створене на закритій кілька років тому трасі недалеко від Льєжа, що викликає невдоволення місцевих жителів.

Бельгійські ЗМІ повідомляють, що в цілому майже 90 000 тон предметів, пошкоджених повінню, були викинуті на звалище уздовж 10-кілометрової ділянки дороги.

The @UNEP Brussels team joined @CroixRougeBE in a coordinated action to clean up post-flood trash in Liège.

The latest #IPCCReport links human-driven #climatechange to weather extremes. We stand in solidarity with #Europe & urge everyone to join recovery & resilience efforts! pic.twitter.com/pmXNUJVKm5

— UN Environment Programme Europe (@UNEP_Europe) September 2, 2021