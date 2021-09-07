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БЕЛЬГИЯ

Огромная свалку на 10 км. Остатки наводнения все еще лежат в Бельгии

Евгений Подольский
Bourguet Philippe / BePress / ABACA / PAP

Спустя более полутора месяцев после наводнения, обрушившегося на Бельгию, на востоке страны все еще существует 10-километровое свалку. Оно создано на закрытой несколько лет назад трассе недалеко от Льежа, что вызывает недовольство местных жителей.

Бельгийские СМИ сообщают, что в общей сложности почти 90 000 тонн предметов, поврежденных наводнением, были выброшены на свалку вдоль 10-километрового участка дороги.

Прошло полтора месяца, а мусор все еще там, в том числе 10 000 тонн электроники и 50000 автомобилей, затопленных наводнением.

Власти Валлонии заявляют, что больше половины отходов можно перерабатывать. Но очистки свалки может занять до июня следующего года, и жители близлежащих муниципалитетов уже жалуются на вонь. Они опасаются, что когда в следующем году потеплеет, станет еще хуже.

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