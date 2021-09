Огромная свалку на 10 км. Остатки наводнения все еще лежат в Бельгии

Спустя более полутора месяцев после наводнения, обрушившегося на Бельгию, на востоке страны все еще существует 10-километровое свалку. Оно создано на закрытой несколько лет назад трассе недалеко от Льежа, что вызывает недовольство местных жителей.

Бельгийские СМИ сообщают, что в общей сложности почти 90 000 тонн предметов, поврежденных наводнением, были выброшены на свалку вдоль 10-километрового участка дороги.

The @UNEP Brussels team joined @CroixRougeBE in a coordinated action to clean up post-flood trash in Liège.

The latest #IPCCReport links human-driven #climatechange to weather extremes. We stand in solidarity with #Europe & urge everyone to join recovery & resilience efforts! pic.twitter.com/pmXNUJVKm5

— UN Environment Programme Europe (@UNEP_Europe) September 2, 2021