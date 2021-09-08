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COVID Travel NewsБЕЛЬГІЯ

Брюссель вводить нові обмеження в барах, ресторанах і кінотеатрах

Євгеній Подольський

У Брюсселі з наступного місяця вхід, зокрема, в бари і ресторани буде можливий тільки з так званим безпечним пропуском covid. Федеральний уряд дало регіонам зелене світло на впровадження такого рішення. На практиці це означає труднощі для нещеплених і не видужуючих.

У Брюсселі найнижче охоплення вакцинацією в порівнянні з іншими регіонами: трохи більше половини населення отримали хоча б одну дозу. У Фландрії це майже 80 відсотків, у Валлонії – понад 68 відсотків. І ці два регіони не збираються вводити пропуски covid. Замість цього підійде столичний регіон.

Повністю вакциновані люди матимуть необмежений доступ в бари, ресторани, клуби, кінотеатри та театри. Тим, хто не видужує і не приймав препарати від COVID-19, доведеться кожного разу проходити тестування.

Вимоги до тестування бельгійського covid pass суворіші, ніж вимоги сертифіката ЄС. Дозволені тільки тести ПЦР, а негативний результат дійсний протягом 48 годин.

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