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Брюссель вводит новые ограничения в барах, ресторанах и кинотеатрах

Евгений Подольский

Полностью вакцинирована без ограничений. Новые ограничения в барах, ресторанах и кинотеатрах Брюсселя

В Брюсселе со следующего месяца вход, в частности, в бары и рестораны будет возможен только с так называемым безопасным пропуском covid. Федеральное правительство дало регионам зеленый свет на внедрение такого решения. На практике это означает трудности для непривитых и не выздоравливающих.

В Брюсселе самый низкий охват вакцинацией по сравнению с другими регионами: чуть более половины населения получили хотя бы одну дозу. Во Фландрии это почти 80 процентов, в Валлонии — более 68 процентов. И эти два региона не собираются вводить пропуски covid. Вместо этого подойдет столичный регион.

Полностью вакцинированные люди будут иметь неограниченный доступ в бары, рестораны, клубы, кинотеатры и театры. Тем, кто не выздоравливает и не принимал препараты от COVID-19, придется каждый раз проходить тестирование.

Требования к тестированию бельгийского covid pass более строгие, чем требования сертификата ЕС. Разрешены только тесты ПЦР, а отрицательный результат действителен в течение 48 часов.

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