Зроби тату – проїзний безкоштовно. В Австрії обурилися ініціативою влади

Уряд Австрії провів незвичайну кампанію. Річний проїзний на будь-який вид громадського транспорту (так званий кліматичний квиток) безкоштовно вручали тим, хто погодився зробити тематичне татуювання. Ініціативу оцінили не всі.

Такий проїзний в Австрії коштує 1095 євро. Ним володіють близько 245 тисяч осіб за чисельності населення майже 9 мільйонів.

Акцію проводили цього літа на двох музичних фестивалях. Відвідувачам пропонували зробити татуювання у спеціальних наметах та отримати проїзний у подарунок. Лише шість осіб отримали безкоштовний квиток таким чином – по три перші учасники з кожного фестивалю. На вибір пропонували кілька варіантів дизайну: від безневинних сердець з написом Go Green до деталізованих зображень проїзного.

Організатором ініціативи виступила Леонора Гевесслер із Партії зелених, яка очолює Міністерство захисту клімату та довкілля.

Кампанія викликала критику з боку деяких політиків, медіа та користувачів соцмереж. Депутат від ліберальної партії NEOS Хенріке Брандштеттер назвала такий підхід до просування політики негідним для міністра.

Місцеві газети охрестили акцію “екологічною тупістю” та “голим цинізмом”. Гевесслер відповіла, що тату пропонували тільки повнолітнім, більшість із яких вже мали картинки на тілі.