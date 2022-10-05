Найкращі гірськолижні та термальні курорти Австрії

Одна з найбільш екологічно чистих держав – Австрія – має у своєму розпорядженні безліч курортів. Великою популярністю користуються гірськолижні курорти Австрії, які приймають відпочиваючих з усього світу.

Також дуже популярні курорти Австрії з термальними джерелами, де успішно лікуються та проходять реабілітацію мільйони людей. І, звичайно, величезним попитом користуються SPA курорти Австрії, розташовані в унікальних мальовничих місцях. Ми склали свій рейтинг курортів Австрії.

Три найдорожчі гірськолижні курорти Австрії

Ішгль

Сьогодні гірськолижний курорт Ішгль вважається найдорожчим курортом Австрії. Святковий та феєричний курорт тягне до себе лижників та відпочиваючих з усього світу. Затишне місто вдало розташоване в одній із мальовничих гірських долин. Його історія почалася з розвитку альпінізму в далеких шістдесятих. Сьогодні цей курорт щільно покритий мережею сучасних гірськолижних трас.

Незважаючи на те, що цей курорт втілює сільський затишок, у нього добре розвинена інфраструктура. Схили є справжнім райом для гірських лижників і сноубордистів. Головна траса розташувалася між відмітками 2010 та 2872 метрів, завдяки чому любителі можуть кататися нею з початку листопада до початку травня. На практиці, Сільвретта вважається одним із найкращих майданчиків Європи для захоплюючого спуску.

Вона гідно входить до лідерів місць, де можна займатися сноубордингом. Спуски широкі та досить довгі. Іноді ними зустрічаються вужчі місця чи рівнини. В основному всі витяги оснащені системами захисту.

Ціни

Середні ціни для дорослих коливаються близько 50 євро на день. Шестиденний тур коштуватиме приблизно 230 євро. Бронювати місця краще заздалегідь, приблизно за 3-4 місяці.

Розташування

На кордоні Австрії та Швейцарії, у федеральній землі Тіроль.

Офіційна сторінка

https://www.ischgl.tirol.gv.at/system/web/default.aspx

Додаткова інформація

https://www.ischgl.com/ua

Контакти

+43 (0)5444 5222

[email protected]

Майєрхофен

Високогірний курорт Майєрхофен Австрія вважається найбільшим і відомим у гірській долині Ціллерталь. Тут чудові можливості для катання. Загальна довжина гірських трас становить 459 кілометрів. Курорт обладнаний двома сучасними витягами.

На узвозі Пенкене переважають звані червоні, тобто середнього рівня складності, траси. Тут також є помірна траса для катання на сноубордах. Є дві чорні траси із екстримом. Завдяки цьому на цьому курорті можуть кататися як професіонали, так і новачки.

Туристам надаються безкоштовні автобуси, які привезуть їх до нижньої станції канатних доріг. Є на схилі обладнаний дитячий парк, де пропонують свої послуги досвідчені інструктори.

Протяжність трас у районі курорту становить 134 км. Відпочивають тут переважно англійці та голландці. Кожен квітень у курорт Майєрхофен Австрія на змагання з’їжджаються сноубордисти. Тижневий фестиваль сноуборду дозволяє досконало вивчити ліфт-пасу.

Ціни

Ціни на курорті коливаються близько 45 євро на день. Шестиденний тур коштує близько 225 євро. Дитячий тариф становить приблизно 102 євро на тиждень. Бронювати місця сюди краще за 2-3 місяці.

Розташування

У федеральній землі Тіроль, у долині Циллерталь. Входить до складу округу Швац.

Офіційна сторінка

https://www.mayrhofen.at/

Контакти

+43 5285 6760

[email protected]

Зельден

Знаменитий курорт Зельден Австрія є обличчям міста Тіроль. Цей курорт вважається одним із найкращих майданчиків для спуску. Місцеві мешканці назвали його першим гірським курортом. Ці місця вважаються одними із найпопулярніших майданчиків серед любителів світського відпочинку.

Довжина захоплюючих спусків становить понад 200 км. Курорт часто лідирує за відповідністю своїх схилів існуючим вимогам. Спускові траси оснащені високотехнологічними витягами, що піднімають лижників на висоту до 3 тисячі метрів.

Вже з початку листопадових днів схили покриваються чудовим сніговим шаром. На цьому курорті безліч унікальних схилів, тому кожен відпочиваючий знайде собі потрібну трасу. Тут узимку збираються команди професійних гірських лижників. Як і багато гірськолижних курортів Австрії, Зельден активно розвиває свою інфраструктуру. Він купує все нове обладнання, а також освоює нові зони для катання.

Цей майданчик зазвичай закривається на початку травня, а потім знову відкривається на початку літа. У вересні проводяться планові ремонти обладнання перед зимовим сезоном.

Ціни

Ціни коливаються від 20 до 45 євро на день, залежно від сезону та віку. Місця краще бронювати за 2 місяці до подорожі.

Розташування

У федеральній землі Тіроль, розташована в долині Ецталь. Входить до складу округу Імст.

Офіційна сторінка

https://www.soelden.com/ua

Контакти

+43 (0) 5254 508 0

[email protected]

5 найдорожчих термальних курортів Австрії

Багатьом туристам та відпочиваючим давно відомі термальні курорти Австрії, де можна добре відпочити та підлікуватись. У цій гірській країні безліч місць, де є такі лікувальні джерела.

Баден

Альпійський курорт Баден вважається найбільшим європейським термальним курортом. Це чудове місце багате на джерела сірки. Розташований він недалеко від столиці, приблизно 25 км. За кліматом Баден нагадує середземноморську територію. Завдяки цьому сюди практично без перерви з’їжджаються відпочиваючі. Санаторії обладнані сучасними басейнами, наповненими сірковмісною термальною водою. Її температура становить приблизно від 30 до 35 градусів.

У лікувальній воді міститься багато таких природних елементів, як кальцій та магній. Вона корисна для профілактики та лікування ревматичних захворювань, а також реабілітації після різних травм. Передбачені також масажі та водна терапія. Режим лікування цілорічний, оскільки завжди потрібний.

Ціни

Ціни за вхід до термального басейну коливаються від 12 до 16 євро. Середня вартість лікування становить близько 3 тисячі євро за 10 днів.

Розташування

У федеральній землі Нижня Австрія, за 26 км на південь від Відня, з яким пов’язаний трамвайною лінією.

Офіційна сторінка

https://www.baden.at/

Контакти

+43/2252/22 600 – 600

[email protected]

Лаа

Курортне місто Лаа відоме багатьом відпочиваючим, оскільки в ньому безліч санаторіїв та водолікарень. У місцевих термальних водах міститься багато йоду, а температура пом’якшеної води сягає 42 градуси.

Лікують тут ревматичні, шкірні та неврологічні захворювання. Усі санаторії оснащені спеціальними терапевтичними відділеннями. Тут кожен відпочиваючий отримує свою відповідну програму лікування.

Ціни

Вартість лікування може досягати 3,5 тисячі євро, залежно від пакету послуг.

Розташування

У федеральній землі Нижня Австрія. Входить до складу округу Містельбах.

Додаткова інформація

https://www.therme-laa.at/ua

Контакти готелю

+43 (0)2522/84 700 733 або 740

[email protected]

Бад Халь

Курорт із термальною водою Бад Халь включений до Європейського союзу лікувального профілю. Тут досить добре працює медичне обслуговування, а також створено сприятливі умови для реабілітації. Застосовується водне лікування, грязями, а також спеціальними фізичними методиками. Місцеві води багаті на вміст йоду та брому, що ефективно діє на організм.

Ціни

Середньостатистичне лікування коштує одному пацієнтові від 1 до 3 тисяч євро, залежно від виду захворювання.

Розташування

У федеральній землі Верхня Австрія. Входить до складу округу Штайр.

Додаткова інформація

https://www.bad-hall.ooe.gv.at/

Контакти

+43 (07258) 7755-0

[email protected]

Бад Тацмансдорф

Старий термальний курорт і санаторій Бад Тацмансдорф має в своєму розпорядженні води, які багаті на сірку. Така водна терапія добре впливає на весь організм загалом, а також служить гарним профілактичним засобом.

Грязьові ванни сприяють прискоренню обмінних процесів. Бруд також виводять різні непотрібні речовини з організму. Завдяки вуглекислому газу, який містять місцеві грязі, покращується кровообіг.

Як і багато курортів Австрії з термальними джерелами, цей санаторій надає послуги спа процедур. Місцеві термальні води забезпечують одужання суглобів, неврології, а також знижують вагу. Дістатися сюди можна без проблем будь-яким транспортом. Відстань від столиці складає всього 125 км.

Ціни

Вартість лікування коливається від 1,2 до 2 тисячі євро, залежно від особливостей захворювання.

Розташування

У федеральній землі Бургенланд. Входить до складу округу Оберварт

Додаткова інформація

https://www.bad.tatzmannsdorf.at/

Контакти

+43 03353/7015

[email protected]

Бад Вальтерсдорф

Зона термального курорту Бад Вальтерсдорф є однією з тих, що відкрилися порівняно недавно. Унікальні джерела лікувальної води було відкрито приблизно сорок років тому. Тим часом сьогодні ця лікувальна зона має розвинену інфраструктуру, а популярність місцевих санаторіїв стрімко зростає. Термальні води багаті натрієм та хлоридами, а їх температура перевищує 60 градусів.

Лікують тут суглоби, неврологію, а також судинні захворювання та органи дихання. Дістатись зі столиці можна швидко будь-яким зручним транспортом, тому що відстань складає всього 120 км.

Ціни

Вартість лікування залежить від тяжкості захворювання, а в середньому виходить не більше 1,5 тисяч євро.

Розташування

У федеральній землі Штирія. Входить до складу округу Хартберг.

Додаткова інформація

https://www.bad-waltersdorf.gv.at/

Контакти

+43 03333/2321

[email protected]