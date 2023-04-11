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ТуризмФранція

У Франції зійшла смертоносна лавина: є загиблі та поранені

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Смертельна лавина в Індії: десятки туристів залишаються під завалами

Чотири людини загинули та ще дев’ять отримали поранення внаслідок сходу лавини у французьких Альпах. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, смертоносна лавина зійшла в середині дня на льодовику Армансетті на південний захід від Монблану.

За словами місцевої влади, лавина була великою і її причини досі встановлюються. Люди каталися на лижах пересіченою місцевістю в горах, коли на них обрушилася лавина. Особи жертв поки невідомі.

Президент Франції Еммануель Макрон написав у Твіттері, що рятувальні служби продовжують пошук жертв і що його думки з постраждалими та їхніми родинами.

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