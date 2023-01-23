Через аномальне тепло в Європі в Альпах розтанув сніг

Вчені з Європейського космічного агентства опублікували супутникові знімки, на яких видно, що низка курортів в Альпах зараз залишаються без снігу.

Фотографії зробив апарат Copernicus Sentinel-2. На курортах Флімс, Лаакс та Фалера у Швейцарії практично немає снігу. Різниця особливо помітна порівняно з фото минулого року.

У Європі 2023 почався з аномально високої температури повітря, в окремих районах стовпчики термометрів піднялися вище +20°C. Через це і відсутність снігопадів в Альпах і Піренеях деякі гірськолижні курорти залишилися без снігу, там замість білих схилів — альпійські луки, що зеленіють. Власникам доводиться використати системи штучного осніження.