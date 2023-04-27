Австрійський літак розгорнули через інцидент із туалетами

Несподіваний інцидент стався на борту літака, який летів із Відня до Нью-Йорка. Повітряне судно довелося повернути в аеропорт вильоту після 2 години польоту через поломку, яку не змогли усунути, передає The Guardian.

За інформацією видання, на борту рейсу Austrian Airlines було близько 300 пасажирів.

“Через дві години після зльоту екіпаж виявив, що п’ять із восьми туалетів на борту не працюють”, – пишуть у ЗМІ.

Згідно із заявою представника авіакомпанії агентству France-Presse, “унітази забилися і вода не змивалася належним чином”.

“Було ухвалено рішення розвернути літак і повернутися до Нью-Йорка. В даний час Boeing 777 знову знаходиться в експлуатації, а всі пасажири отримали квитки на інші рейси”, – доповнюють інформацію.

За даними видання mixnews.lv, пасажири змивають у туалетах літаків до 1000 разів під час тривалих рейсів. Часте використання часто призводить до засмічень та поломок. Зазвичай у таких випадках рейси прямують до найближчого аеропорту.

За інформацією авіакомпанії, це перший подібний випадок на рейсах Austrian Airlines. У грудні 2013 року рейс United Airlines з Фінікса до Клівленда був змушений повернутися в точку відправлення через забитий туалет. У січні 2018 року схожий інцидент стався на рейсі авіакомпанії Norwegian Air.