Всі розділи
ГоловнаАвстріяАвстрійський літак розгорнули через інцидент із туалетами
АвстріяТуризм

Австрійський літак розгорнули через інцидент із туалетами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Австрійський літак розгорнули через інцидент із туалетами

Несподіваний інцидент стався на борту літака, який летів із Відня до Нью-Йорка. Повітряне судно довелося повернути в аеропорт вильоту після 2 години польоту через поломку, яку не змогли усунути, передає The Guardian.

За інформацією видання, на борту рейсу Austrian Airlines було близько 300 пасажирів.

“Через дві години після зльоту екіпаж виявив, що п’ять із восьми туалетів на борту не працюють”, – пишуть у ЗМІ.

Згідно із заявою представника авіакомпанії агентству France-Presse, “унітази забилися і вода не змивалася належним чином”.

“Було ухвалено рішення розвернути літак і повернутися до Нью-Йорка. В даний час Boeing 777 знову знаходиться в експлуатації, а всі пасажири отримали квитки на інші рейси”, – доповнюють інформацію.

За даними видання mixnews.lv, пасажири змивають у туалетах літаків до 1000 разів під час тривалих рейсів. Часте використання часто призводить до засмічень та поломок. Зазвичай у таких випадках рейси прямують до найближчого аеропорту.

За інформацією авіакомпанії, це перший подібний випадок на рейсах Austrian Airlines. У грудні 2013 року рейс United Airlines з Фінікса до Клівленда був змушений повернутися в точку відправлення через забитий туалет. У січні 2018 року схожий інцидент стався на рейсі авіакомпанії Norwegian Air.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Домініканській республіці, дорогою до готелю, грабіжники вбили 9-річну дитину

Домінікана
9-річного туриста з Нью-Йорка було вбито менш ніж через...

Роздягла і зникла: зухвала крадіжка туристки в Таїланді потрапила на відео

Таїланд
Туристка обікрала магазин у курортній провінції Крабі в Таїланді,...

Він просто хотів у туалет: Чоловік влаштував бійку та зірвав рейс із Нью-Йорка до Ізраїлю

Ізраїль
Рейс американської авіакомпанії United Airlines, що летів до Тель-Авіва,...

У Таїланді туристка пограбувала магазин, знявши одяг з манекена та помчавши на мотоциклі

Таїланд
Іноземна туристка вкрала одяг із місцевого магазину в Ао...

Проблеми перекладу: У Таїланді турист влаштував пожежу після конфлікту в готелі

Велика Британія
Туриста з Великобританії підозрюють у підпалі номера у готелі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму