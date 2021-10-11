Ізоляція Сіднея офіційно закінчилася. Місто відкривається після 106 днів закриття

У Сіднеї закінчилася ізоляція. Це тривало три з половиною місяці. Опівночі в цей час відкрилися ресторани, бари і фітнес-клуби.

В австралійському штаті Новий Південний Уельс понад 73 відсотків людей у ​​віці 16 років і старше повністю вакциновані.

Блокування в Сіднеї, найбільшому місті Австралії з населенням більше 5 мільйонів чоловік, було введено 106 днів тому. Його мета полягала в стримуванні поширення коронавіруса Delta-варіанта.

Уряд Австралії хоче, щоб до кінця місяця було вакциновано 80 відсотків населення країни. Потім повинні бути зняті додаткові обмеження, пов’язані з пандемією.

Австралія закрила свої кордони в березні минулого року. В результаті кількість випадків зараження коронавірусів залишається відносно низьким. На даний момент там підтверджено майже 130 000 випадків зараження. 1448 людей загинули через COVID-19.