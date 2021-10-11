Изоляция Сиднея официально закончилась. Город открывается после 106 дней закрытия

В Сиднее закончилась изоляция. Это длилось три с половиной месяца. В полночь в это время открылись рестораны, бары и фитнес-клубы.

Их могут использовать люди, вакцинированные от COVID-19. В австралийском штате Новый Южный Уэльс более 73 процентов людей в возрасте 16 лет и старше полностью вакцинированы.

Блокировка в Сиднее, крупнейшем городе Австралии с населением более 5 миллионов человек, была введена 106 дней назад. Его цель заключалась в сдерживании распространения коронавируса Delta-версии.

Правительство Австралии хочет, чтобы до конца месяца было вакцинировано 80 процентов населения страны. Затем должны быть сняты дополнительные ограничения, связанные с пандемией.

Австралия закрыла свои границы в марте прошлого года. В результате количество случаев заражения коронавирусом остается относительно низким. На данный момент там подтверждено почти 130 000 случаев заражения. 1448 человек погибли из-за COVID-19.