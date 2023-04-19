Немовля вдарилося об стелю: наслідки потужної турбулентності авіарейсу з Анголи до Португалії потрапили на відео

Авіарейс із Анголи до Португалії потрапив у зону сильної турбулентності, а відео із салону повітряного судна потрапило до соціальних мереж. У ЗМІ пишуть, що інцидент трапився 23 березня, у складну ситуацію потрапив рейс португальської авіакомпанії Hi Fly.

За інформацією Daily Mail, на борту повітряного судна постраждали 10 пасажирів, а відео опублікувала бразильська блогерка Діана Асіс, яка також летіла цим рейсом з Луанди до Лісабона.

“Пасажирка поділилася з передплатниками кадрами, як у результаті трясіння її вино розлилося по стелі та підлозі салону, а проходи виявилися завалені їжею, тацями та пластмасовими приладами.

За кадром також чути крики пасажирів, адже деякі з них зазнали серйозних поранень. В одному з кадрів можна побачити пластикову тацю, втиснуту в щілину на стелі”, – описує видання відеоролик, знятий прямо в епіцентрі подій.

За визнанням блогерки, вона була в жаху від “свого першого міжнародного перельоту”. Діана також розповіла, що трясіння почалося за дві години після зльоту, якраз у той момент, коли бортпровідники подавали обід.

“Дівчина спочатку сприйняла турбулентність як жарт і хихікнула, але коли літак почав вібрувати, її сміх раптово перервався. А коли сильний поштовх вихлюпнув вино з її келиха на стелю, її попутники почали істерично кричати”, – доповнює опис відео британське видання.

“Це тривало лише кілька секунд, але цього виявилося достатньо, щоб кілька людей встигли серйозно травмуватися. Екіпажу довелося надавати першу допомогу постраждалим ще до приземлення”, – повідомила дівчина про пережитий досвід.

Одним із постраждалих було немовля, яке вилетіло з рук матері і вдарилося об стелю.

“Цей епізод змусив капітана з гучного зв’язку оголосити про необхідність допомоги лікаря на борту, — продовжує свою розповідь видання. – У багатьох пасажирів під час огляду виявилися також симптоми сильної тривоги. Представники авіакомпанії заявили, що турбулентність була викликана “несприятливими атмосферними умовами” Як повідомляється, виникли, коли літак пролітав над Демократичною Республікою Конго.

За офіційними даними, за медичною допомогою в аеропорту Лісабона звернулися 8 пасажирів, а одному з поранених допомогу надав лікар.