ООН оголосила про закінчення ери етилованого бензину

Міжнародна організація повідомила, що Алжир став останньою країною, що припинила продаж бензину, шкідливого для здоров’я людини і навколишнього середовища.

Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) повідомила, що Алжир припинив продаж етилованого бензину в липні, поклавши «офіційний кінець» використання такого бензину в автомобілях.

Заможні країни почали поступово відмовлятися від етилованого бензину в сімдесятих і вісімдесятих роках минулого століття через шкоду для здоров’я людини і навколишнього середовища, але деякі країни продовжували його продавати.

У 2002 році ЮНЕП зробила останню спробу заборонити етилований бензин.

«Успішне введення заборони на використання етильованого бензину є важливою віхою для глобального здоров’я і навколишнього середовища», – сказала Інгер Андерсен, виконавчий директор ЮНЕП.

Свинець додавали в бензин близько 100 років тому під приводом поліпшення характеристик двигуна.