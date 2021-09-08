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ООН оголосила про закінчення ери етилованого бензину

Гліб Парфененко
ООН оголосила про закінчення ери етилованого бензину

Міжнародна організація повідомила, що Алжир став останньою країною, що припинила продаж бензину, шкідливого для здоров’я людини і навколишнього середовища.

Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) повідомила, що Алжир припинив продаж етилованого бензину в липні, поклавши «офіційний кінець» використання такого бензину в автомобілях.

Заможні країни почали поступово відмовлятися від етилованого бензину в сімдесятих і вісімдесятих роках минулого століття через шкоду для здоров’я людини і навколишнього середовища, але деякі країни продовжували його продавати.

У 2002 році ЮНЕП зробила останню спробу заборонити етилований бензин.

«Успішне введення заборони на використання етильованого бензину є важливою віхою для глобального здоров’я і навколишнього середовища», – сказала Інгер Андерсен, виконавчий директор ЮНЕП.

Свинець додавали в бензин близько 100 років тому під приводом поліпшення характеристик двигуна.

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