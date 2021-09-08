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ООН объявила об окончании эры этилированного бензина

Глеб Парфененко
ООН объявила об окончании эры этилированного бензина

Международная организация сообщила, что Алжир стал последней страной, которая прекратила продажу бензина, вредного для здоровья человека и окружающей среды.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) сообщила, что Алжир прекратил продажу этилированного бензина в июле, положив «официальный конец» использования такого бензина в автомобилях.

Богатые страны стали постепенно отказываться от этилированного бензина в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века из-за вреда для здоровья человека и окружающей среде, но некоторые страны продолжали его продавать.

В 2002 году ЮНЕП сделала последнюю попытку запретить этилированный бензин.

«Успешное введение запрета на использование этилированного бензина является важной вехой для глобального здоровья и окружающей среды», — сказала Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП.

Свинец добавляли в бензин около 100 лет назад под предлогом улучшения характеристик двигателя.

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