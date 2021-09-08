ООН объявила об окончании эры этилированного бензина

Международная организация сообщила, что Алжир стал последней страной, которая прекратила продажу бензина, вредного для здоровья человека и окружающей среды.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) сообщила, что Алжир прекратил продажу этилированного бензина в июле, положив «официальный конец» использования такого бензина в автомобилях.

Богатые страны стали постепенно отказываться от этилированного бензина в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века из-за вреда для здоровья человека и окружающей среде, но некоторые страны продолжали его продавать.

В 2002 году ЮНЕП сделала последнюю попытку запретить этилированный бензин.

«Успешное введение запрета на использование этилированного бензина является важной вехой для глобального здоровья и окружающей среды», — сказала Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП.

Свинец добавляли в бензин около 100 лет назад под предлогом улучшения характеристик двигателя.