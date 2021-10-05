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АЛБАНІЯ

Загадкова авіакатастрофа сталася в Албанії, пасажири таємничим чином зникли

Гліб Парфененко
Невеликий літак розбився в Албанії, пасажири таємничим чином зникли

Невеликий літак розбився в Албанії, повідомляє албанський сайт exit.

Інцидент стався біля селища Вермос, недалеко від кордону з Чорногорією. Пілота і пасажира не знайшли, але є інформація, що в цей район під’їхала машина і їх відвезли на ній в невідомому напрямку.

Свідки-пастухи заявили, що у літака, очевидно, виникли технічні проблеми, і він розбився.

Загадкова авіакатастрофа сталася в Албанії, пасажири таємничим чином зникли

Очевидець повідомив ЗМІ, що літак приземлився, а потім знову спробував злетіти. За словами місцевих пастухів, він, схоже, мав якийсь дефект, впав на паркан, потім на сосну, перш ніж зупинитися.

Поліція повідомила, що в цьому районі немає житлових будинків. Цей район відомий тим, що в ньому є місця, де таємно вирощують канабіс. Однак до сих пір немає ніяких доказів контакту між тими, хто летів на літаку і наркоторговцями.

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