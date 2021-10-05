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АЛБАНИЯ

Загадочная авиакатастрофа произошла в Албании, пассажиры таинственным образом исчезли

Глеб Парфененко
Загадочная авиакатастрофа произошла в Албании, пассажиры таинственным образом исчезли

Небольшой самолет разбился в Албании, сообщает албанский сайт exit.

Инцидент произошел возле поселка Вермос, недалеко от границы с Черногорией. Пилота и пассажира не нашли, но есть информация, что в этот район подъехала машина и их увезли на ней в неизвестном направлении.

Свидетели-пастухи заявили, что у самолета, очевидно, возникли технические проблемы, и он разбился.

Загадочная авиакатастрофа произошла в Албании, пассажиры таинственным образом исчезли

Очевидец сообщил СМИ, что самолет приземлился, а затем снова попытался взлететь. По словам местных пастухов, у него, похоже, был какой-то дефект, он упал на забор, потом на сосну, прежде чем остановиться.

Полиция сообщила, что в этом районе нет жилых домов. Этот район известен тем, что в нем есть места, где тайно выращивают каннабис. Однако до сих пор нет никаких доказательств контакта между теми, кто летел на самолете, и наркоторговцами.

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