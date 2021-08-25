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В Албанії діє комендантська година

Гліб Парфененко
Комендантська година залишається в силі в Албанії
iStock/Getty Images

Технічна комісія експертів по боротьбі з пандемією вирішила в Албанії продовжити заходи по боротьбі з COVID, включаючи комендантську годину, і закликала громадян дотримуватися цих заходів і пройти імунізацію.

На прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я Миру Ракацолі заявила, що існуючі заходи залишаються в силі, і закликала громадян їх дотримуватися, повідомляє БТА.

Кількість заражених значно збільшилася, причина в наявності варіанта Дельта. Кількість невакцинованих інфікованих в 32 рази перевищує кількість вакцинованих. За словами Раказолі, госпіталізовані з важкими формами захворювання в основному не вакциновані.

Вона зазначила, що комендантська година діятиме з півночі до 6 ранку, музика в ресторанах буде до 23 годин, залишається в силі обов’язок носити маски в приміщеннях і в місцях скупчення великих груп людей, особливо в аеропортах.

Допускается сбор до 50 человек на открытом воздухе, на театральных представлениях, спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях, вместимость должна быть заполнена на 30%.

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