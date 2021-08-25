В Албании действует комендантский час

Техническая комиссия экспертов по борьбе с пандемией решила в Албании продолжить меры по борьбе с COVID, включая комендантский час, и призвала граждан соблюдать эти меры и пройти иммунизацию.

На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Мира Ракацоли заявила, что существующие меры остаются в силе, и призвала граждан их соблюдать, сообщает БТА.

Количество зараженных значительно увеличилось, причина в наличии варианта Дельта. Количество невакцинированных инфицированных в 32 раза превышает количество вакцинированных. По словам Раказоли, госпитализированы с тяжелыми формами заболевания в основном не вакцинированы.

Она отметила, что комендантский час будет действовать с полуночи до 6 утра, музыка в ресторанах будет до 23 часов, остается в силе обязанность носить маски в помещениях и в местах скопления больших групп людей, особенно в аэропортах.

Допускается сбор до 50 человек на открытом воздухе, на театральных представлениях, спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях, вместимость должна быть заполнена на 30%.