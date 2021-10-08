Албанія оголосила надзвичайний стан через ціни на електроенергію

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що країна знаходиться в надзвичайному стані через постачання електроенергії.

Він оголосив після позачергового засідання Ради міністрів, що план виходу з кризи буде офіційно оголошено в суботу, передає ФОКУС.

За словами Рами, цей план повинен допомогти громадянам з усіх верств суспільства.

«У нас склалася ситуація з безпрецедентним зростанням цін на електроенергію на міжнародних ринках. Це рішення дає нам можливість втрутитися за допомогою фінансових або адміністративних інструментів, щоб впоратися з ситуацією », – сказав Рама.

На думку експертів, криза може тривати до середини 2022 року, але це не означає, що вона закінчиться тоді.

«Навіть в цьому випадку ціни не повернуться до докризового періоду. Що нам потрібно зробити, так це захистити наших споживачів», – сказав він.