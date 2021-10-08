ГоловнаАЛБАНІЯАлбанія оголосила надзвичайний стан через ціни на електроенергію
АЛБАНІЯ

Албанія оголосила надзвичайний стан через ціни на електроенергію

Гліб Парфененко
Албанія оголосила надзвичайний стан через ціни на електроенергію

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що країна знаходиться в надзвичайному стані через постачання електроенергії.

Він оголосив після позачергового засідання Ради міністрів, що план виходу з кризи буде офіційно оголошено в суботу, передає ФОКУС.

За словами Рами, цей план повинен допомогти громадянам з усіх верств суспільства.

«У нас склалася ситуація з безпрецедентним зростанням цін на електроенергію на міжнародних ринках. Це рішення дає нам можливість втрутитися за допомогою фінансових або адміністративних інструментів, щоб впоратися з ситуацією », – сказав Рама.

На думку експертів, криза може тривати до середини 2022 року, але це не означає, що вона закінчиться тоді.

«Навіть в цьому випадку ціни не повернуться до докризового періоду. Що нам потрібно зробити, так це захистити наших споживачів», – сказав він.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпандеміяДжо Байденпогодавакциназемлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International