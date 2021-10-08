Албания объявила чрезвычайное положение из-за цены на электроэнергию

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что страна находится в чрезвычайном положении из-за поставок электроэнергии.

Он объявил после внеочередного заседания Совета министров, план выхода из кризиса будет официально объявлено в субботу, передает ФОКУС.

По словам Рамы, этот план должен помочь гражданам из всех слоев общества.

«У нас сложилась ситуация с беспрецедентным ростом цен на электроэнергию на международных рынках. Это решение дает нам возможность вмешаться с помощью финансовых или административных инструментов, чтобы справиться с ситуацией», — сказал Рама.

По мнению экспертов, кризис может продлиться до середины 2022 года, но это не значит, что она закончится тогда.

«Даже в этом случае цены не вернутся к докризисному периоду. Что нам нужно сделать, так это защитить наших потребителей», — сказал он.