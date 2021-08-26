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Вибух в аеропорту Кабула (ФОТО / ВІДЕО)

АФГАНІСТАН
Гліб Парфененко

Як повідомляють світові ЗМІ, вибух стався перед міжнародним аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що в районі аеропорту стався вибух.

«Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Жертви поки неясні. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо», – написав він у Твіттері.

Раніше британський уряд попередив, що є терористична загроза, через яку країна рекомендувала своїм громадянам не їхати в аеропорт Кабула сьогодні ввечері.

Чиновник повідомив, що є поранені афганці, але інформації про загиблих немає.

За словами очевидця, американці скинули 6-8 газових бомб, серед поранених було багато жінок. Алі Хассані порадив людям ні при яких обставинах не їхати в аеропорт Кабула.

Будь ласка, не їдьте зараз в аеропорт Кабула, сильний вибух перед табором Еббі, стрілянина почалася, війська США застосували 6-8 газових бомб по людям у східних воріт, і багато жінок отримали поранення і опіки.

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