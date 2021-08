Вибух в аеропорту Кабула (ФОТО / ВІДЕО)

Як повідомляють світові ЗМІ, вибух стався перед міжнародним аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що в районі аеропорту стався вибух.



«Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Жертви поки неясні. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо», – написав він у Твіттері.

Please don’t go to Kabul airport now,

Heavy explosion in front of Abby Camp, shooting has started, USA troops used 6-8 gas bomb on people on east gate and lots of women got injured and burned,

I was there pic.twitter.com/hGEFlLP08b

— Ali Hassani (@Ali2994078) August 26, 2021