Вибух в аеропорту Кабула (ФОТО / ВІДЕО)

Як повідомляють світові ЗМІ, вибух стався перед міжнародним аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що в районі аеропорту стався вибух.



«Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Жертви поки неясні. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо», – написав він у Твіттері.

Please don’t go to Kabul airport now,

Heavy explosion in front of Abby Camp, shooting has started, USA troops used 6-8 gas bomb on people on east gate and lots of women got injured and burned,

I was there pic.twitter.com/hGEFlLP08b — Ali Hassani (@Ali2994078) August 26, 2021

Раніше британський уряд попередив, що є терористична загроза, через яку країна рекомендувала своїм громадянам не їхати в аеропорт Кабула сьогодні ввечері.

Чиновник повідомив, що є поранені афганці, але інформації про загиблих немає.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

За словами очевидця, американці скинули 6-8 газових бомб, серед поранених було багато жінок. Алі Хассані порадив людям ні при яких обставинах не їхати в аеропорт Кабула.

Будь ласка, не їдьте зараз в аеропорт Кабула, сильний вибух перед табором Еббі, стрілянина почалася, війська США застосували 6-8 газових бомб по людям у східних воріт, і багато жінок отримали поранення і опіки.