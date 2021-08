Взрыв в аэропорту Кабула (ФОТО / ВИДЕО)

Как сообщают мировые СМИ, взрыв произошел перед международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что в районе аэропорта произошел взрыв.

«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Жертвы пока неясны. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — написал он в Твиттере.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.



Ранее британское правительство предупредил, что есть террористическая угроза, по которой страна рекомендовала своим гражданам не ехать в аэропорт Кабула сегодня вечером.

Чиновник сообщил, что есть раненые афганцы, но информации о погибших нет.

Please don’t go to Kabul airport now,

Heavy explosion in front of Abby Camp, shooting has started, USA troops used 6-8 gas bomb on people on east gate and lots of women got injured and burned,

