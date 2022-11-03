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БолгаріяТуризм

Українці зможуть залишатися на необмежений термін ще в одній країні ЄС

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Українці зможуть залишатися на необмежений термін ще в одній країні ЄС

Болгарія продовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін, повідомляє The Sofia Globe.

Як повідомляється, Болгарія продовжить розміщувати українських біженців, але перемістить їх із готелів до державних установ. Буде дано 15-денний термін до середини листопада, щоб людей, які були розміщені у готелях, переселили у відповідні приміщення.

“Лише Болгарія та ще дві країни – Кіпр та Ірландія – надають такий захист на необмежений термін. З іншого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати у суворі кліматичні умови”, – прокоментував міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв.

За даними спеціального урядового порталу, станом на 31 жовтня всього 852 998 українців в’їхали до Болгарії після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Загалом у Болгарії залишаються 54 968 осіб. Виховується майже 51,5 тисячі дітей. Болгарія надала статус тимчасового захисту 143 670 українцям.

Українців закликали не повертатися додому до весни

Віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали із країни через війну, перезимувати за кордоном.

“Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутися зараз – це знову ж таки піддати себе, своїх дітей, своїх усіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старенькі. Тобто не треба цього робити. Якщо є можливість, залиштеся поки що перезимувати за кордоном”, – підкреслила вона.

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