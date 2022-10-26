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Туризм

На Airbnb відновили програму безкоштовного житла українським біженцям у Європі: які умови

У Європі очікують на нову хвилю біженців з України через ситуацію в енергетичній сфері.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Airbnb відновили програму безкоштовного житла українським біженцям у Європі: які умови

Благодійний проект United4Ukraine разом із онлайн-сервісом з розміщення Airbnb відновили програму з надання безкоштовного тимчасового житла українським біженцям у Європі.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці United4Ukraine.

Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло в Європі можна на платформі UFU в розділі “Знайти тимчасове житло”.

У той же час заявники повинні відповідати кільком критеріям:

  • житло надається виключно сім’ям з дітьми
  • житло надається від 7 до 30 днів
  • проживання надається лише особам, які раніше не користувалися послугами United for Ukraine
  • Як зазначають організатори акції, раніше в рамках проекту United for Ukraine вони вже допомогли знайти житло більш ніж 11 тисячам українців, які рятувалися від війни. Це сотні сімей, які знайшли тимчасовий притулок та змогли зосередитися на вирішенні інших важливих питань, пов’язаних із переїздом до нової країни.

Як Airbnb допомагає біженцям з України

Наприкінці лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, сервіс Airbnb оголосив про намір безкоштовно тимчасово розмістити до 100 тисяч біженців з України в Європі. Тоді всім охочим власникам житла пропонували приєднатися до прогрограми.

Водночас сервіс Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі, а потім заборонив росіянам та білорусам бронювати житло по всьому світу.

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