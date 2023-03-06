У готелях Туреччини розпочалося масове виселення однієї категорії постояльців

Передбачена для курортів Туреччини «проблема біженців», які втратили дах під час страшного землетрусу на початку лютого, в середині березня швидше загостриться. Так, днями в готелях Туреччини почалося масове виселення цієї категорії постояльців: постраждалих від землетрусу, які мешкають у готелях, запросили «на вихід», оскільки через 2 тижні вже розпочнеться туристичний сезон, а готелі мають встигнути впорядкувати себе.

Однак, що при цьому робити постраждалим — абсолютно незрозуміло, жодного «плану влади» щодо надання їм житла замість готелів, мабуть, немає. А з іншого боку, людяність вступає у жорсткі протиріччя з вимогами бізнесу – «фактор біженців» додає проблем готелям та стає ще однією причиною масової відмови туристів від бронювань.

Як заявляють у турецьких ЗМІ, “на вихід” вже 10 березня біженців попросили в готелях Анталії. «З жалем повідомляємо вам, що ми обслуговуватимемо вас до 10.03.2023 у зв’язку з датою відкриття та ремонтом нашого готелю. Переконливо просимо вас повідомити на ресепшн дату від’їзду до 10.03.2023», – цитує заяву одного з готелю.

При цьому, як заявляють постраждалі, що робити далі, вони не знають. «Будинок, де ми жили – в жахливому стані, він стоїть, але його стіни обрушилися на нас, і ми дивом залишилися живими. Проте було дано звіт про «незначні пошкодження», але ми не можемо не те, що там жити — до нього небезпечно навіть заходити», – розповіли представники однієї з сімей. Як повідомили потерпілі, в цьому готелі їх близько 13 осіб, всього на околицях розміщено близько 1 тис. жертв землетрусу. «Керівництво готелю попросило нас евакуюватись. Відсутність будь-якого планування, що нам робити далі — для нас головна проблема. Повернутися до Хатайу ми в майбутньому точно плануємо, але зараз ніяк не можемо — але вже 10 березня постраждалі від землетрусу, які розміщені в готелі, мають виселитися. Ми розуміємо, що туристичний сезон розпочнеться, але чому держава не має жодного плану?», – скаржаться біженці з Аланії.

Нагадаємо, що відразу після землетрусу для біженців відчинили свої двері готелі всіх популярних туристичних провінцій — серед них Анталія, Мугла, Стамбул, Ізмір, Анкара та Невшехір. Кількість постраждалих від землетрусу, розміщених у готелях, перевищила 100 тисяч людей. Готелі оголосили, що прийматимуть постраждалих від землетрусу до 15 березня, коли розпочнеться туристичний сезон.

Водночас додамо: бізнесу факт наявності біженців у готелях забезпечив уже серйозні проблеми. Туристи з інших країн, на валютні вливання яких готельєри та туроператори дуже розраховують, все ще налякані лютневим землетрусом та пов’язаними з ним панічними прогнозами. А також не дуже хочуть селитися за свої гроші поряд із постраждалими.

Така картина спостерігається всіх основних ринках. У Німеччині, наприклад, кількість бронювань німецькими туристами турів до Туреччини різко зупинилася після лютневого землетрусу. Таку інформацію надало німецьке аналітичне агентство Travel Data & Analytics (TDA). За їхніми даними, туристи «воліють зачекати та подивитися, що буде». Експерти визнають, що свою роль відіграла і проблема біженців, які наразі розміщені в готелях Анталії та інших курортів Туреччини. Подробиці читайте за цим посиланням.