США здійснили ракетний удар по Кабулу (Фото/Відео)

Військові США завдали ракетного удару, який потряс Кабул в неділю вдень. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні джерела в адміністрації США.

Раніше афганські ЗМІ повідомляли про ракетний удар по житловому будинку. Шестеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули.

Сили США заперечують будь-які жертви серед цивільного населення.

Катастрофа сталася в кабульському районі Хаджі-Бугров, поруч із злітно-посадковою смугою аеропорту. В даний час йде заключний етап евакуації цивільного і військового цивільного населення США і союзних військ після повернення Талібану.

Американські військові заявляють, що метою удару є екстремісти «Ісламської держави-Хорасан». Ракета повинна була зупинити замінований автомобіль, який планувалося підірвати в аеропорту. За їхньою інформацією, пізніше стався вторинний вибух, в результаті якого автомобіль був нейтралізований і в ньому було перевезено велику кількість вибухівки.

Пентагон також підтвердив, що США збили автомобільний безпілотник в Кабулі з декількома камзолами, що прямував в аеропорт Кабула.

Updates:

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s

— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021