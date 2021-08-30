США здійснили ракетний удар по Кабулу (Фото/Відео)

Військові США завдали ракетного удару, який потряс Кабул в неділю вдень. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні джерела в адміністрації США.

Раніше афганські ЗМІ повідомляли про ракетний удар по житловому будинку. Шестеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули.

Сили США заперечують будь-які жертви серед цивільного населення.

Катастрофа сталася в кабульському районі Хаджі-Бугров, поруч із злітно-посадковою смугою аеропорту. В даний час йде заключний етап евакуації цивільного і військового цивільного населення США і союзних військ після повернення Талібану.

Американські військові заявляють, що метою удару є екстремісти «Ісламської держави-Хорасан». Ракета повинна була зупинити замінований автомобіль, який планувалося підірвати в аеропорту. За їхньою інформацією, пізніше стався вторинний вибух, в результаті якого автомобіль був нейтралізований і в ньому було перевезено велику кількість вибухівки.

Пентагон також підтвердив, що США збили автомобільний безпілотник в Кабулі з декількома камзолами, що прямував в аеропорт Кабула.

Updates: A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

Бойовики, які загинули в суботу ввечері в результаті удару США, були членам Ісламської держави в Хорасані, планують нові атаки і виготовляють вибухові пристрої.

Помічник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав CNN, коли його запитали, чи були вбиті терористи причетні до теракту в аеропорту Кабула.

«Це люди, які запланували нові атаки. Ми вважаємо, що, усунувши їх, ми запобігли ці атаки», – сказав він.

У суботу президент США Джо Байден попередив, що найближчим часом висока ймовірність нової атаки в районі аеропорту.

Вибух стався через кілька днів після того, як в результаті смертельних вибухів загинуло близько 200 осіб, в тому числі 13 військовослужбовців США, недалеко від аеропорту Кабула.

Багатьом з 20 загиблих військовослужбовців 20 років, відповідальність за них взяла на себе угруповання «Ісламська держава в Хорасані».